Глава Северной Осетии рассказал о последствиях падения Су-34 на земле

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Жертв и разрушений на земле не зафиксировано после крушения военного самолета Су-34 в горах Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что категорически запрещено снимать и распространять в социальных сетях изображения частей самолета и места его падения.
На борту Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России, потерпевшего крушение в горах Северной Осетии, находились два пилота. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет, но оба члена экипажа погибли. Telegram-канал Mash сообщил, что самолет упал вблизи села Горный Дзуарикау, где местные жители слышали взрыв.
По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Министерство обороны уточнило, что самолет упал в безлюдной местности.
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На борту Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России, потерпевшего крушение в горах Северной Осетии, находились два пилота. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет, но оба члена экипажа погибли. Telegram-канал Mash сообщил, что самолет упал вблизи села Горный Дзуарикау, где местные жители слышали взрыв.
По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Министерство обороны уточнило, что самолет упал в безлюдной местности.
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Артем Кузьмин