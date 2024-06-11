В Северной Осетии проверяются данные о крушении военного самолета

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Жители Северной Осетии сообщили о крушении неизвестного летательного аппарата в горах. Предположительно, это военный самолет, возможно, истребитель Су-30. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.
«По словам очевидцев около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау», — пишет издание.Отметим, что на данный момент официального подтверждения не поступало. По предварительной информации, речь может идти об истребителе Су-30, однако точных сведений пока нет.
По данным канала, на место выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели.
До этого сообщалось, что президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета, на борту которого находился вице-президент государства. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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