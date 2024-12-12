Семь школьниц в Подмосковье избили одноклассницу в туалете

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Школьницы всемером избили и подвергли издевательствам свою сверстницу в школьном туалете. После этого они хвастались, что попали в канал к Екатерине Мизулиной.
Теперь в отношении очередных «звёзд интернета» возбуждено уголовное дело, сообщает телеграм-канал Baza. Инцидент произошёл 9 декабря в подмосковных Котельниках. Семь учениц одной из школ закрыли свою сверстницу в туалете и начали над ней издеваться. Девочку таскали за волосы, били, всячески обзывали. Всё происходящее школьницы снимали на видео, а потом ролик появился в сети.
По словам родителей избитой девочки, в школе узнали о происшедшем, но предпочли замолчать ситуацию. Видео стёрли из всех чатов, а маме девочки сказали, что её дочь просто курила в туалете и из-за этого потеряла сознание. Между тем, у пострадавшей диагностирована черепно-мозговая травма.
Происшествием в подмосковной школе заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она пообещала направить обращение в прокуратуру и Следственный комитет.
Однако авторы видео и участницы расправы, похоже, не испугались, а обрадовались.
Теперь у школьниц будет меньше поводов для радости. Против них в следственном комитете РФ возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Им может грозить до семи лет лишения свободы.
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В Подмосковье школьницу избили сверстницы
По словам родителей избитой девочки, в школе узнали о происшедшем, но предпочли замолчать ситуацию. Видео стёрли из всех чатов, а маме девочки сказали, что её дочь просто курила в туалете и из-за этого потеряла сознание. Между тем, у пострадавшей диагностирована черепно-мозговая травма.
Происшествием в подмосковной школе заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она пообещала направить обращение в прокуратуру и Следственный комитет.
Однако авторы видео и участницы расправы, похоже, не испугались, а обрадовались.
«Мама, мы теперь популярные! Мы в канале у Мизулиной!» — с восторгом написала одна из них.
Теперь у школьниц будет меньше поводов для радости. Против них в следственном комитете РФ возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Им может грозить до семи лет лишения свободы.
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В Подмосковье школьницу избили сверстницы
Александр Бойцов