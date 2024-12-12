В Дагестане молодой человек напал на оскорбивших его подростков

Фото: iStock/Backiris
В Кизилюртовском районе в Дагестане 22-летний геймер избил школьников после того, как те начали его оскорблять.
Как сообщил Telegram-канал Mash Gor, молодой человек пришёл поиграть в компьютерный клуб. Вместе с ним в заведении находились подростки — они вели себя шумно. Геймер сделал им замечание, но в его адрес посыпались оскорбительные слова.
Парень ушёл из компьютерного клуба. Позже он выследил ребят и напал на них. Избитых школьников госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Молодого человека удалось задержать, возбуждено уголовное дело.
Ранее в Никольске в Вологодской области местную жительницу признали виновной в нанесении телесных повреждений своему супругу. Она избила мужа кочергой.
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Как сообщил Telegram-канал Mash Gor, молодой человек пришёл поиграть в компьютерный клуб. Вместе с ним в заведении находились подростки — они вели себя шумно. Геймер сделал им замечание, но в его адрес посыпались оскорбительные слова.
Парень ушёл из компьютерного клуба. Позже он выследил ребят и напал на них. Избитых школьников госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Молодого человека удалось задержать, возбуждено уголовное дело.
Ранее в Никольске в Вологодской области местную жительницу признали виновной в нанесении телесных повреждений своему супругу. Она избила мужа кочергой.
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Анастасия Ларина