Глава СК взял на контроль дело калечащего пациентов нейрохирурга

Фото: сайт СК РФ
Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, которые повлекли ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов частной клиники в Москве. Об этом сообщается на сайте СКР.
Расследование ведется по уголовному делу по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Ранее в СМИ появились сведенья о ненадлежащих действиях нейрохирурга. Врач проводил операции на спину трем пациентам, после чего они начали жаловаться на ухудшение состояния здоровья и даже сообщали о получении инвалидности. Помимо этого, медик не имел права проводить операции в имевшихся условиях.
Стоит отметить, что в сети врача называют лучшим специалистом, но на профильных сайтах на него десятки жалоб.
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Ранее в СМИ появились сведенья о ненадлежащих действиях нейрохирурга. Врач проводил операции на спину трем пациентам, после чего они начали жаловаться на ухудшение состояния здоровья и даже сообщали о получении инвалидности. Помимо этого, медик не имел права проводить операции в имевшихся условиях.
Стоит отметить, что в сети врача называют лучшим специалистом, но на профильных сайтах на него десятки жалоб.
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Алина Юрчак