«Загадочно» пропавший немецкий миллиардер найден в Москве с русской возлюбленной

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Пропавшего в 2018 году «при загадочных обстоятельствах» немецкого миллиардера Карл-Эривана Хауба нашли в Москве с русской возлюбленной, пишет Daily Mail.
Как сообщает издание, совладелец Tengelmann Group исчез в Швейцарии и считается погибшим. В последний раз миллиардера видели, когда он поднимался на гору, чтобы покататься на лыжах.
Немецкая телекомпания RTL решила провести собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что Хауб живёт в Москве с некой Вероникой Ермиловой. Ей он звонил 13 раз перед своим исчезновением.
По данным телекомпании, в Европе у немецкого миллиардера остались супруга, двое детей, а также копания с 75 тысячами сотрудников.
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Немецкая телекомпания RTL решила провести собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что Хауб живёт в Москве с некой Вероникой Ермиловой. Ей он звонил 13 раз перед своим исчезновением.
По данным телекомпании, в Европе у немецкого миллиардера остались супруга, двое детей, а также копания с 75 тысячами сотрудников.
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Алёна Самарева