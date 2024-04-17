В центре российского мегаполиса автомобиль сбил лошадь

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В Челябинске автомобиль столкнулся с лошадью во время движения. Об этом сообщает 74.ru.
Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улиц Университетская набережная и Молодогвардейцев. По информации источника, лошадь резко выскочила на дорогу. В этот момент поворачивавший водитель не успел затормозить и столкнулся с животным.
В результате лошадь перевернулась в воздухе и упала на дорогу. Как сообщил очевидец, у водителя Toyota не было шанса избежать столкновения.
Ранее сообщалось, что в Дагестане на контрольно-пропускном пункте задержали главу МЧС по Чечне Алихана Цакаева. Он попытался наехать на авто на сотрудников ДПС.
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В результате лошадь перевернулась в воздухе и упала на дорогу. Как сообщил очевидец, у водителя Toyota не было шанса избежать столкновения.
Ранее сообщалось, что в Дагестане на контрольно-пропускном пункте задержали главу МЧС по Чечне Алихана Цакаева. Он попытался наехать на авто на сотрудников ДПС.
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Екатерина Коршунова