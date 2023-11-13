Глава СК взял на контроль дело сироты, которую 2 недели удерживали в пелену и избивали

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по делу о девушке-сироте, которую избивали несколько недель. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
«В социальных медиа и СМИ сообщается, что в городе Уфе Республики Башкортостан ранее судимый 24-летний молодой человек в течение двух недель удерживал в своей квартире 21-летнюю девушку, являющуюся сиротой, где ежедневно избивал, а также разбил ее мобильный телефон», — сказано в сообщении.В Сеть попало видео, где она рассказывает об избиениях, а также о том, что когда соседи приходили на крики, мужчина заставлял девушку говорить им, что все в порядке. Спасти ее удалось благодаря матери мучителя. Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами.
Ранее сообщалось, что суд в Махачкале обязал частный детский сад выплатить компенсацию ребенку-инвалиду, которого избила их бывшая воспитательница. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак