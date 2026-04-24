Глава СК затребовал доклад по делу о смертельном пожаре в Благовещенске
В Благовещенске при пожаре на улице Пионерской погибли четыре человека, включая двоих детей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании трагедии. Об этом сообщили в канале «Следком» на платформе MAX.
Смертельный пожар вспыхнул в ночь с 22 на 23 апреля. Огонь унёс жизни мальчика 2018 года рождения, девочки 2017 года рождения, их 77-летнего дедушки и 52-летнего отца. Следствие возбудило уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом).
В настоящий момент проводятся необходимые экспертизы, которые должны помочь установить детали гибели четырех жертв. Следователи рассматривают версию намеренного поджога как одну из возможных причин инцидента. Отмечается, что председатель СКР лично заинтересовался делом и поставил его на контроль. Руководитель СУ СК по Амурской области Алексей Коротких должен будет представить Бастрыкину доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
