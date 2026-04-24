Глава СК затребовал доклад по делу о смертельном пожаре в Благовещенске

24 апреля 2026, 05:40

Бастрыкин затребовал доклад по делу о пожаре в Благовещенске с четырьмя жертвами

В Благовещенске при пожаре на улице Пионерской погибли четыре человека, включая двоих детей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании трагедии. Об этом сообщили в канале «Следком» на платформе MAX.