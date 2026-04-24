Мужчина убил жену, а затем гулял с её головой по деревне и запугивал очевидцев
В Индии мужчина убил и обезглавил свою жену, а затем пошёл гулять с её головой по деревне. Об этом 22 апреля сообщил портал ETV.
Трагедия случилась в деревне Бундели. По предварительной информации, 30-летний Салик Рам Ядав отрубил голову супруге и спрятал её в пластиковый мешок. С этим «грузом» мужчина отправился в центр деревни, где достал голову погибшей и, держа её за волосы, начал запугивать местных жителей останками.
Шокированные люди засняли происходящее на телефоны. Один из очевидцев обратился в полицию, после чего убийцу задержали. Правоохранители выясняют мотивы преступления, расследование продолжается.
