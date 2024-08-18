Глава СКР Бастрыкин поручил доклад о деле вышвырнувшего мать с ребенком таксиста

Американский летчик, который участвовал в операции против террористической группировки «Исламское государство»*, погиб в четверг, 15 августа, в результате неразглашаемого инцидента, не связанного с боевыми действиями. Об этом сообщается в заявлении Пентагона. Пилоту было 28 лет.