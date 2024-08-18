Глава СКР Бастрыкин поручил доклад о деле вышвырнувшего мать с ребенком таксиста

Фото: сайт СК РФ
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах драки между таксистом-мигрантом и выброшенными из машины матерью с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В медиапространстве сообщалось, что в городе Екатеринбурге приезжий из Средней Азии таксист совершил противоправные действия в отношении местной жительницы», – отмечается в сообщении.
В настоящее время по данному инциденту ведется расследование.
Подготовкой материалов расследования занимается исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области К. В. Мирошниченко.
Инцидент произошел 29 июля. Выяснилось, что такси для гражданки с ребенком искала подруга. Женщина вышла во двор и не нашла машину, но в приложении включилось ожидание. Россиянка увидела это и сделала замечание водителю. Водитель стал кричать и оскорблять ее. Он утверждал, что причиной послужили неисправности навигатора. После конфликта женщина обратилась в травмпункт.
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