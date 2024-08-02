СК: на сенатора Савельева завели дело о приготовлении к убийству

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Уголовное дело в отношении сенатора Совфеда Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству завел Следственный комитет России. Об этом сообщили в ведомстве.
Ранее сенатор СФ, глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко сообщал, что Савельев уже лишился неприкосновенности, и его задержали на выходе из зала заседаний для дальнейших следственных действий.
Бывшего члена комитета Совфеда по экономике подозревают в причастности к организации убийства. Генпрокурор РФ Игорь Краснов ходатайствовал о лишении Савельева неприкосновенности.
Савельев представлял один из органов власти в Тульской области. Кроме того, до этого он был депутатом Госдумы.
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Бывшего члена комитета Совфеда по экономике подозревают в причастности к организации убийства. Генпрокурор РФ Игорь Краснов ходатайствовал о лишении Савельева неприкосновенности.
Савельев представлял один из органов власти в Тульской области. Кроме того, до этого он был депутатом Госдумы.
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Никита Кротов