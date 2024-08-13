Следственный комитет допросит эвакуированных из Курской области

Фото: сайт СК РФ
Следственный комитет России отправляет своих сотрудников в пункты временного размещения для эвакуированных из Курской области граждан для допросов по уголовному делу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в планах у ведомства навестить 157 беженцев, признать их потерпевшими и провести допрос. Специалистам необходимо узнать от жителей атакованного региона подробности вторжения ВСУ, факты применения украинскими войсками тяжёлой техники, а также состояние имущества потерпевших и объектов инфраструктуры, пострадавших во время атак.
Рано утром 6 августа ВСУ атаковали территорию Курской области. По данным СК РФ, в атаке приняли участие военные 22-й отдельной механизированной и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригад армии Украины.
В результате атак пострадали 13 мирных жителей, ещё одна жительница умерла. Тогда глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить по этому факту уголовное дело.
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Рано утром 6 августа ВСУ атаковали территорию Курской области. По данным СК РФ, в атаке приняли участие военные 22-й отдельной механизированной и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригад армии Украины.
В результате атак пострадали 13 мирных жителей, ещё одна жительница умерла. Тогда глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить по этому факту уголовное дело.
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Анастасия Чинкова