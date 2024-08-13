Следственный комитет допросит эвакуированных из Курской области

15 лет назад Валерий Вобликов стал героем криминальных новостей, обманув охрану и сбежав из СИЗО под видом другого человека. После поимки преступнику удавалось сбегать несколько раз. В материале «Радио 1» расскажем, как Вобликову регулярно удавалось водить полицейских за нос.