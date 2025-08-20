Глава СКР Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу о гибели следователя в Сочи

20 августа 2025, 15:42

Фото: медиасток.рф

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить дополнительный доклад по уголовному делу о смерти следователя Марии Клочковой в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства.