Глава СКР Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу о гибели следователя в Сочи
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить дополнительный доклад по уголовному делу о смерти следователя Марии Клочковой в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Тело 23-летней сотрудницы МВД было обнаружено 23 ноября в её служебном кабинете в отделе полиции Хостинского района. По данным следствия, в тот же день Клочкова заступила на службу и получила табельное оружие. Неофициальные источники предполагают возможную связь гибели с празднованием Дня работника уголовного розыска 5 октября, указывая на версию об изнасиловании.
Бастрыкин потребовал от руководителя краевого следственного управления СКР Андрея Маслова представить детальный отчёт о проведённых процессуальных действиях, установленных обстоятельствах дела и результатах расследования. Особое внимание уделено необходимости ответа на все публичные предположения по данному инциденту. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат СКР.
