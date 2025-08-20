Московская школа заставила родителей платить за ответы на их вопросы в Telegram
Дирекция московской школы заставила родителей учеников платить за ответы на их вопросы в общем чате. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».
Как рассказали родители учеников, дирекция школы № 2094 в общем чате требовала плату за каждое сообщение в одну звезду Telegram, что равняется примерно двум рублям. Только таким образом можно было задать интересующий вопрос администрации учреждения.
Уже с 4 июля дирекция заставила родителей платить за сообщение уже 33 звезды, что равняется 66 рублям. Данный факт в школе объяснили количеством повторяющихся вопросов.
Директор учреждения Юрий Вержбицкий назвал оплату сообщений техническим сбоем. Теперь с администрацией можно связаться по телефону, почте и через сайт школы.
Читайте также: