Глава следкома РФ поручил доложить ему о драке ученика с учителем в Бурятии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично изучит доклад о расследовании инцидента с дракой между учителем и учеником в сельской школе Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Согласно публикации, ранее потасовка между педагогом и школьником попала в телесюжет правовой программы. Во время конфликта подросток нанес удар учителю, при этом сам получил травму.
Педагогический коллектив начал сбор подписей в защиту коллеги, объясняя, что инцидент произошел на фоне систематических оскорблений этого преподавателя со стороны учеников.
Следователи возбудили уголовное дело против руководства школы. Администрацию учебного заведения обвиняют в халатности, которая и привела к драке.
