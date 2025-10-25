Достижения.рф

Глава следкома РФ поручил доложить ему о драке ученика с учителем в Бурятии

Фото: iStock/Akintevs

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично изучит доклад о расследовании инцидента с дракой между учителем и учеником в сельской школе Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.



Согласно публикации, ранее потасовка между педагогом и школьником попала в телесюжет правовой программы. Во время конфликта подросток нанес удар учителю, при этом сам получил травму.

Педагогический коллектив начал сбор подписей в защиту коллеги, объясняя, что инцидент произошел на фоне систематических оскорблений этого преподавателя со стороны учеников.

Следователи возбудили уголовное дело против руководства школы. Администрацию учебного заведения обвиняют в халатности, которая и привела к драке.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 1 0 0 0