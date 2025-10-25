Глава следкома РФ поручил доложить ему о драке ученика с учителем в Бурятии

25 октября 2025, 05:49

Фото: iStock/Akintevs

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично изучит доклад о расследовании инцидента с дракой между учителем и учеником в сельской школе Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.