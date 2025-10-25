Молодая невеста Лепса выложила фото попы после косметологических процедур

25 октября 2025, 04:43

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Блогер Аврора Киба выложила в личном блоге новую публикацию, в которой призналась, что стремится к идеальной фигуре. Она показала ряд кадров, на одном из которых заметны результаты косметологических процедур на ягодицах.





Свой последний пост юная партнерша певца Григория Лепса опубликовала 24 октября. Она заметила, что подписчикам понравилось видеть более «живую» сторону ее жизни, даже если та иногда показывала девушку не лучшим образом.



Киба понимает, с чем связана такая реакция. Контент с минимумом фотошопа или совсем без него позволяет автору блога становиться ближе к своим подписчикам. Это делает общение онлайн более реалистичным и правдивым, объединяя людей.



Однако многие аккаунты предпочитают выкладывать красивый «идеал». Не показывать процесс, во время которого преодолеваются трудности, а лишь рассказывать про финальный результат.





«Вместо того, чтобы делиться друг с другом, поддерживать, мы все, особенно женщины, буллим друг друга», — поразилась Киба.

Аврора Киба (Фото: кадр видео Instagram* @avrorakiba)



«Это классная процедура, и я реально ее советую», — добавила Киба.