Мужчину задержали после взрыва в жилой многоэтажке в Калмыкии

25 октября 2025, 00:52

Мужчину задержали после взрыва в одной из квартир девятиэтажного дома в Элиисте

Фото: iStock/Diy13

Правоохранительные органы задержали мужчину после взрыва в квартире одного из жилых домов в Элисте Республики Калмыкия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.