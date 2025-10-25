Достижения.рф

Мужчину задержали после взрыва в жилой многоэтажке в Калмыкии

Мужчину задержали после взрыва в одной из квартир девятиэтажного дома в Элиисте
Правоохранительные органы задержали мужчину после взрыва в квартире одного из жилых домов в Элисте Республики Калмыкия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.



Громкий хлопок раздался вечером 24 октября в доме, расположенном в седьмом микрорайоне города. После из подъезда эвакуировали около 60 человек, на месте работали саперы и кинологи. Сообщалось, что взорвалась осколочная граната.

В результате взрыва пострадала 40-летняя женщина, получившая ушибы и ссадины от осколков стекла. Ее госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Предполагается, что происшествие носило бытовой характер — муж поссорился с женой и устроил взрыв. После инцидента супруг пострадавшей хотел скрыться, но силовики оперативно задержали его.

Мария Моисеева

