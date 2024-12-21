Глава Татарстана Минниханов приехал к месту пожара в Казани после атаки БПЛА

20 декабря в немецком Магдебурге, федеральная земля Саксония-Анхальт, автомобиль на большой скорости въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. Пострадало огромное количество людей и полиция подозревает, что это был целенаправленный теракт. Водителя задержали и допрашивают. О подробностях происшествия расскажет «Радио 1».