Глава Татарстана Минниханов приехал к месту пожара в Казани после атаки БПЛА

Рустам Минниханов (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)
Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл к месту атаки дронов на жилые дома в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Отмечается, что штаб докладывает Минниханову оперативную информацию о произошедшем. По данным мэрии города, после атаки БПЛА пожары произошли в Советском, Кировском и Приволжском районах Казани.
Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.
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