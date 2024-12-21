В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах

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В Казани в результате атаки дронов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Об этом сообщила мэрия.
Оперативные службы работают на месте произошедшего. В мэрии добавили, что всем оказывается необходимая помощь.
Уточняется, что эвакуированных жителей разместят и обеспечат питанием.
Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА.
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Уточняется, что эвакуированных жителей разместят и обеспечат питанием.
Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА.
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Екатерина Коршунова