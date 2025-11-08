Глава Тульской области раскрыл планы по разрушенному подъезду
Власти Тульской области восстановят жилой дом в поселке Куркино, подъезд которого частично обрушился при взрыве бытового газа. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.
По его словам, сначала специалисты разберут поврежденные конструкции, а затем, когда эксперты сделают окончательное заключение, приступят к его ремонту.
Галва региона заверил, что под завалами не осталось людей. Четверо пострадавших сейчас находятся в медицинских учреждениях. На месте продолжает работать оперативный штаб. Все жильцы временно переместились к друзьям и родственникам. Им также предложили бесплатное проживание и питание в гостинице «Надежда».
