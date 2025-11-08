Глава Тульской области раскрыл планы по разрушенному подъезду

08 ноября 2025, 16:36

Губернатор Миляев: в тульском Куркино восстановят разрушенный подъезд

Фото: Телеграм/dmilyaev

Власти Тульской области восстановят жилой дом в поселке Куркино, подъезд которого частично обрушился при взрыве бытового газа. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.