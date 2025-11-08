Взрыв прогремел в Тульской области: что известно

08 ноября 2025, 09:44

SHOT: семь человек пострадали после взрыва газа в жилом доме под Тулой

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме на улице Ленина в поселке Куркино Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Дюмин.