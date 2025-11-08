Взрыв прогремел в Тульской области: что известно
SHOT: семь человек пострадали после взрыва газа в жилом доме под Тулой
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме на улице Ленина в поселке Куркино Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Дюмин.
После хлопка частично обрушилась стена первого подъезда. На месте работают сотрудники оперативных служб, следователи и криминалисты. В связи с произошедшим местный СК возбудил уголовное дело.
По данным телеграм-канала SHOT, пострадали семь человек, двоих из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся в Ефремовской больнице. Жильцов временно разместили в школе №1.
В настоящее время точные причины и обстоятельства ЧП выясняются.
