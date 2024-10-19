Прокуратура Тамбова проведет проверку в связи со взрывом бытового газа в доме

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Следственные органы СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Утром 19 октября в городе Кирсанове Тамбовской области в жилом доме на четвертом этаже взорвался бытовой газ. В результате происшествия погибло три человека, ещё одного погибшего обнаружили при демонтаже конструкций дома, а часть раненных доставили в медицинские учреждения для госпитализации.
Сейчас оперативная группа помогает потерпевшим восстановить документы. Жильцы дома с утраченными паспортами также получат временные удостоверения личности.
Криминалисты и следователи СК России пытаются установить причины происшествия. На месте взрыва проводятся следственные действия.
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«Сотрудники полиции на месте ЧП выполняют режимные мероприятия, отвечают за сохранность оставленного имущества, организовывают беспрепятственный проезд спецтранспорта, обеспечивают эвакуацию пострадавших от взрыва бытового газа», — передает пресс-служба УМВД РФ по области.
Сейчас оперативная группа помогает потерпевшим восстановить документы. Жильцы дома с утраченными паспортами также получат временные удостоверения личности.
Криминалисты и следователи СК России пытаются установить причины происшествия. На месте взрыва проводятся следственные действия.
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Ольга Енгалычева