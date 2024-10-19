Поиски пропавших с перевернувшегося у Сахалина судна приостановили из-за погоды

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Поиски пропавших моряков с перевернувшегося в Сахалинской области судна «Григорий Ловцов» приостановили из-за погоды. Об этом со ссылкой на областное ГУ МЧС сообщает ТАСС. Отмечается, что на данный момент удалось найти тела трех членов экипажа.
Ранее сообщалось, что к месту происшествия отправили вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Специалисты пытаются перевернуть опрокинувшееся судно для его обследования. Всего в поисках участвуют 58 человек и 18 единиц техники.
Напомним, грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в районе порта Корсаков в Сахалинской области, в пятницу, 18 октября. В момент происшествия на борту корабля находились 8 человек. К настоящему времени удалось спасти троих членов экипажа, их госпитализировали.
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