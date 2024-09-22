Глава Владимирской области Авдеев сообщил об эвакуации двух районов

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Власти Владимирской области провели мероприятия по эвакуации Киржачского и Меленковского районов. Причиной экстренных мер стали сообщения об угрозе.
Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев. В своём телеграм-канале губернатор также добавил, что с вечера 21 сентября областное правительство, муниципалитеты и профильные ведомства работали в режиме повышенной готовности, а потому оперативно отреагировали на сообщения об опасности. В настоящее время все жители вернулись в свои дома, обстановка в области находится под контролем, уточнил Авдеев.
В Киржачском районе прошла эвакуация в посёлках Барсово, Мирный и Дубки. По словам местных жителей, над населёнными пунктами «летали беспилотники». Официальной информации о том, какого рода была угроза, вызвавшая эвакуацию, пока не поступало.
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Александр Бойцов