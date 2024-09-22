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Глава Владимирской области Авдеев сообщил об эвакуации двух районов

22 сентября 2024, 13:05
Фото: istockphoto/NatureNow

Фото: istockphoto/NatureNow

Власти Владимирской области провели мероприятия по эвакуации Киржачского и Меленковского районов. Причиной экстренных мер стали сообщения об угрозе.


Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев. В своём телеграм-канале губернатор также добавил, что с вечера 21 сентября областное правительство, муниципалитеты и профильные ведомства работали в режиме повышенной готовности, а потому оперативно отреагировали на сообщения об опасности. В настоящее время все жители вернулись в свои дома, обстановка в области находится под контролем, уточнил Авдеев.

В Киржачском районе прошла эвакуация в посёлках Барсово, Мирный и Дубки. По словам местных жителей, над населёнными пунктами «летали беспилотники». Официальной информации о том, какого рода была угроза, вызвавшая эвакуацию, пока не поступало.

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В 43 года умер актёр из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов: что об этом известно
Актер из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов скончался на 44-м году жизни
22 сентября 2024, 12:13

Фото: vk.com / Владимир Моргунов

Российский актёр Владимир Моргунов ушел из жизни в самом расцвете сил, на 43-м году жизни. Самыми известными работами Моргунова стали роли в сериале «Моя прекрасная няня» и полнометражном фильме «Наша Russia. Яйца судьбы». В материале «Радио 1» расскажем, что известно о погибшем актере.

Биография Владимира Моргунова

Владимир Моргунов родился 20 декабря 1980 года. В 2004 году окончил РАТИ-ГИТИС по специальности актёр драматического театра и кино.

Два года трудился в Московском театре «У Никитских ворот».

Дебютировал на экране в 2004 году в роли Кости в фильме «Дорогая Маша Березина»

Последние годы жизни Моргунов отошёл от активной актёрской деятельности, и больше сосредоточился на работе ведущего, выступая на различных частных мероприятиях.

Причины смерти Владимира Моргунова

Владимир Моргунов скончался 16 сентября 2024 года, сообщили друзья актера на его странице в социальных сетях. Прощание с ним состоялось через два дня в городе Малоярославец Калужской области. Общественность узнала о кончине артиста только 21 сентября.

Причины такого раннего ухода не сообщаются.
Фото: istock / SergeyPankratov

Фильмография Владимра Березина

Моргунов снимался в фильмах «Кто в доме хозяин?», «Дорогая Маша Березина», «Дом кувырком» и других картинах.

Снялся в трех сериях сериала «Моя прекрасная няня». В эпизоде «Старые добрые времена» (26 серия) он исполнил роль фотографа, в 47 серии («Что наша жизнь – игра!») – ассистента режиссера, а в 76 серии («Пансионат») сыграл Олега.

Также исполнил роль в эпизоде фильма «Наша Russua. Яйца Судьбы».

Личная жизнь Владимира Моргунова

Достоверных сведений о семье Владимира Моргунова нет.

В сети есть некоторое количество фото Владимира. Несмотря на то, что он был актером и ведущим, аккаунты его соцсетей практически не велись.

До этого сообщалось, что в семье известной певицы Ирины Понаровской произошла трагедия — ушел из жизни ее единственный сын Энтони Родд. Его отцом был американский музыкант. Пара долгое время не могла стать родителями, поэтому их ребенок был окружен большой любовью и заботой. Что произошло с молодым наследником артистки — читайте в материале «Радио 1».

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СК РФ проверит художника, обвинившего СССР в начале Второй мировой войны
22 сентября 2024, 11:50

Фото: iStock/sezer ozger

Организация «Ветераны России» просит Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить художника Павла Шевелева после его слов о вине СССР в начале Второй мировой войны. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее Шевелев заявил, что Советский Союз вместе с Германией начал Вторую мировую войну.

«Ветераны России» направили в ведомства обращение, в котором заявили, что слова художника являются примером фальсификации истории, оскорбляющим память павших советских солдат.

В случае, если СК РФ примет решение о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма, художнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сам Шевелев не объяснил цель сказанного и не комментировал данную ситуацию.

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#проверка
#следственный комитет
#генпрокуратура
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Минимум четыре человека погибли после стрельбы в американском штате Алабама
22 сентября 2024, 10:52

Фото: istockphoto/A_N

В городе Бирмингем в американском штате Алабама неизвестные устроили стрельбу на улице. В результате по меньшей мере четыре человека погибли, десятки людей получили ранения.
Как сообщает сетевое издание AL, неизвестные начали расстреливать толпу, собравшуюся у популярного ночного клуба в развлекательном районе Файв-Пойнтс-Саут. На месте происшествия полицейские сразу обнаружили двух мужчин и женщину без признаков жизни. Ещё одного пострадавшего с тяжёлыми ранениями спасти не удалось, он скончался в больнице. Всего госпитализированы 21 человек.

Правоохранители считают, что стрельбу по людям открыли несколько человек, которые затем скрылись на автомобиле. Сейчас ведутся поиски подозреваемых. На данный момент никто не задержан.

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Третий ребёнок скончался после отравления пельменями в Красноярском крае
22 сентября 2024, 09:31

Фото: istockphoto/tbralnina

В многодетной семье из Красноярского края, которая отравилась курицей и пельменями, скончался ещё один ребёнок. Ранее в больнице скончались шестилетняя девочка и 13-летний мальчик.
Семья из посёлка Красная Сопка угодила в больницу с отравлением после того, как поужинали пельменями и курицей, купленными в местном магазине, напоминает телеграм-канал Readovka. Уже в медицинском учреждении двоим из четверых детей стало резко хуже, они погибли. На следующий день умер третий ребёнок. Состояние остальных членов семьи врачи оценивают как тяжёлое.

Региональное Следственное управление СК РФ уже возбудило уголовное дело о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух или более лиц. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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#отравление
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Вооруженные израильские военные зашли в офис арабского телеканал в Рамалле
22 сентября 2024, 06:43

Фото: iStock/e-crow

Вооруженные израильские военные вошли в офис телеканала Al Jazzera в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан и приказали сотрудникам покинуть помещение, об этом сообщил арабский телеканал.
«Израильские силы совершили налет на офис телеканала Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу и ввели 45-дневное закрытие», – отмечается в заявлении телеканала.

По словам корреспондента издания, «хорошо вооруженные» солдаты вошли в здание и приказали сотрудникам забрать свое оборудование и немедленно покинуть офис, ссылаясь на решение суда о его закрытии на 45 дней.

Ранее постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что действия Израиля подрывают мир на Ближнем Востоке и что он должен немедленно покинуть оккупированные палестинские территории.

До этого Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Израиль уйти с оккупированных палестинских территорий.

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#израиль
#оон
#великобритания
#палестина
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Генерала Попова лишили прогулок
Генерал Попов заявил, что следователь лишил его прогулок
22 сентября 2024, 04:24

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Генерал-майор Иван Попов, бывший командующий 58-й армией и находящийся под домашним арестом, заявил агентству ТАСС, что следователь лишили его возможности выходить на прогулки.
Офицер рассказал это после того, как его жалоба на получение доступа к материалам дела была отклонена судом, а решение об ограничении доступа признано законным.

«Следователь лишил меня прогулок, хотя, это все мелочи жизни», – заявил Попов.

Ранее адвокат Сергей Буйновский заявил, что бывший командующий 58-й армией будет просить, чтобы уголовное дело рассматривалось на территории Запорожской области, по месту совершения преступления..

Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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#суд
#минобороны рф
#запорожская область
#уголовное дело
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Всех пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» выписали из больниц
22 сентября 2024, 02:41

Фото: istockphoto/sudok1

Помощникглавы Минздрава России Алексей Кузнецов заявил, что все госпитализированные в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выписаны, передает РИА Новости.
«Все пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле", проходившие стационарное лечение, были выписаны», – заявил чиновник.

Ранее стало известно, что Фонд культурно-музыкального наследия имени Муслима Магомаева завершил программу сбора и распределения средств в помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области. Выплаты начнутся 23 сентября. Было заявлено, что специальная комиссия обработала 341 заявку и создала 12 категорий пострадавших.

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#крокус сити холл
#теракт
#московская область
#выплаты
#больница
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Названа предположительная причина возгорания бензовоза на АЗС Ставрополья
СК: причиной возгорания бензовоза в Ставропольском крае стала вспышка паров
22 сентября 2024, 01:59

Фото: istockphoto/Distortion Media

Причиной возгорания бензовоза на АЗС в Ставропольском крае стала вспышка паров топлива. Региональное Следственное управление Следственного комитета России указало причину в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка паров топлива на бензовозе. Следователь СК России осмотрел место происшествия, назначил ряд судебных экспертиз», – объяснили в ведомстве.

В результате пожара бензовоза на АЗС вблизи села Журавское Новоселицкого округа пострадали водитель автомобиля и оператор станции, повреждены близлежащие автомобили. Проводится расследование по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ставропольское МЧС сообщило, что открытый огонь на АЗС ликвидирован.

Загоревшийся на АЗС бензовоз был обнаружен в ночь на 21 сентября, видео опубликовали в Telegram-канале «112». Согласно предоставленной информации, пламя перекинулось на два автомобиля и здание АЗС.

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#азс
#пожар
#ставропольский край
#автомобиль
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Генерал Попов просит рассмотреть его уголовное дело в Запорожской области
22 сентября 2024, 01:41

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и подлоге, планирует попросить рассмотрения уголовного дела в Запорожской области, где были совершены преступления. Адвокат генерал-майора Сергей Буйновский заявил об этом в беседе ТАСС.
«Мы будем в суде добиваться того, чтобы рассмотрение уголовного дела проходило по месту совершения деяния, то есть в Запорожской области, а это – Запорожский гарнизонный военный суд», – подчеркнул юрист.

По словам Буйновского, обвинительное заключение будет подписано в начале следующей недели, после чего дело будет передано в один из военных судов.

Ранее суд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией. Решением 2-го Западного окружного военного суда апелляционная жалоба подсудимых была отклонена.

Подсудимый Попов обвинялся в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, соучастники Попова причастны к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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#минобороны рф
#запорожская область
#суд
#уголовное дело
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