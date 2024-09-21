В Тверской области эвакуировали вокзал

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Пассажиров и персонал вокзала эвакуировали из-за инцидента в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области. Об этом сообщила Октябрьская железная дорога в своем Telegram-канале.
Отмечается, что эвакуация связана с «инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа». Согласно предварительным данным, повреждений инфраструктуры нет, никто не пострадал.
Как сообщил Telegram-канал Baza, Торопецкий район атаковали украинские беспилотники. Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Ранее глава российского региона Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что в Тихорецком районе проводится временная эвакуация местных жителей после падения обломков вражеского дрона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Как сообщил Telegram-канал Baza, Торопецкий район атаковали украинские беспилотники. Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Ранее глава российского региона Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что в Тихорецком районе проводится временная эвакуация местных жителей после падения обломков вражеского дрона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова