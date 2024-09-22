Временный запрет полевых работ ввели в зоне ЧП в Тихорецком районе

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Временный запрет ведения полевых работ ввели в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом в своём Telegram-канале написал глава района Анатолий Перепелин.
Отмечается, что речь идёт о 10-километровой зоне в районе места падения обломков украинских беспилотников. Там специалисты будут проводить полное обследование территории с целью поиска взрывоопасных предметов.
Ранее, в субботу, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о подавлении силами ПВО двух украинских беспилотников в Тихорецком районе. В результате падения обломков вспыхнул пожар. Огонь распространился на взрывоопасные предметы, в следствие чего произошла детонация. В целях безопасности в районе была объявлена эвакуация населения.
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Анастасия Чинкова