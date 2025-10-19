Глава Вологодской области отреагировал на сообщения о задержании своего зама
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своём Telegram-канале сообщил, что разбирается в инциденте с первым заместителем Иваном Иноземцевым, попавшим в конфликт в Санкт-Петербурге.
По словам главы региона, его зам собирался поехать в Северную столицу вместе с женой и дочерью на детские соревнования — это была частная поездка.
Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, имел место бытовой конфликт, причины которого сейчас выясняют. Он подчеркнул, что не собирается ни огульно обвинять, ни покрывать кого‑то.
Ранее, 19 октября, стало известно, что Иноземцева задержали в Василеостровском районе Петербурга. По предварительной информации, между ним и другим постояльцем отеля возник спор личного характера. Замглавы доставили в полицию, где его действия квалифицировали как мелкое хулиганство.
