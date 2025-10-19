Глава Вологодской области отреагировал на сообщения о задержании своего зама

19 октября 2025, 17:09

Филимонов пообещал разобраться с информацией о драке своего зама

Георгий Филимонов (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своём Telegram-канале сообщил, что разбирается в инциденте с первым заместителем Иваном Иноземцевым, попавшим в конфликт в Санкт-Петербурге.