Стало известно, с кем подрался замгубернатора Вологодской области в отеле Петербурга

19 октября 2025, 15:37

Baza: вологодский замгубернатора подрался с псковским бизнесменом в отеле

Фото: iStock/Backiris

Заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев, который, как сообщалось ранее, устроил драку в отеле Петербурга, подрался с бизнесменом из Псковской области. Подробности инцидента приводит Telegram-канал Baza.