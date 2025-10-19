Стало известно, с кем подрался замгубернатора Вологодской области в отеле Петербурга
Заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев, который, как сообщалось ранее, устроил драку в отеле Петербурга, подрался с бизнесменом из Псковской области. Подробности инцидента приводит Telegram-канал Baza.
Выяснилось, что потасовка возникла между чиновником и предпринимателем Александром Марским. Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.
Драка случилась около 6 утра в воскресенье в Palace Bridge Hotel на Биржевом переулке. Очевидцы вызвали сотрудников полиции, которые задержали конфликтующих и доставили их в территориальный отдел полиции, где их поместили в спецпомещения для задержанных.
Примечательно, что Иноземцев в Вологодской области курирует вопросы общественного порядка и борьбы с преступностью.
Губернатору региона Георгию Филимонову уже доложили о произошедшем инциденте с его заместителем.
