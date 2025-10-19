В Ижевске пьяная компания избила женщину с инвалидностью
В Ижевске группа пьяных людей избила женщину с инвалидностью. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошёл 6 сентября, когда 41-летняя Ирина возвращалась домой от подруги. Рядом с её подъездом сидела шумная компания из семи человек. Женщина сделала им замечание, а в ответ одна из дебоширок начала «тыкать ей в лицо бордовым удостоверением».
Ирина является инвалидом 2-й группы по зрению: один глаз у неё полностью не видит, а второй работает только на 20%. В связи с этим женщина, чтобы разглядеть документ, решила его сфотографировать. В этот момент один из мужчин вырвал телефон у неё из рук, а остальные участники компании принялись избивать её. За Ирину поспешила заступиться проходящая мимо семейная пара, но и её избили, рассказала изданию подруга потерпевшей Мария.
После драки у пострадавшей остались синяки, множественные ушибы и отёки.
Возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Однако потерпевшие требуют переквалифицировать его по статье о хулиганстве.
Читайте также: