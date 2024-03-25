Исроил Исломов арестован до 22 мая

Исроил Исломов, отец владельца автомобиля, на котором террористы приехали к «Крокусу» и скрылись после совершения преступления, арестован на 1 месяц и 29 дней, до 22 мая. Ранее на такой же срок был отправлен его сын Диловар, имеющий российское гражданство.