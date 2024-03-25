Исроил Исломов арестован до 22 мая

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Исроил Исломов, отец владельца автомобиля, на котором террористы приехали к «Крокусу» и скрылись после совершения преступления, арестован на 1 месяц и 29 дней, до 22 мая. Ранее на такой же срок был отправлен его сын Диловар, имеющий российское гражданство.
Накануне отца и двух братьев Исломовых пригласили в Следственный комитет РФ для дачи показаний. Позже всех троих задержали по подозрению в причастности к совершению террористического нападения на «Крокус Сити Холл».
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