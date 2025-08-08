Главарь банды «Желтых хризантем» Балихин оправдан судом в Москве
Московский областной суд оправдал лидера одной из самых жестоких московских группировок «Жёлтые хризантемы» Сергея Балихина по новому уголовному делу, сообщает РЕН ТВ.
Ему вменялись разбой, совершённый организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью, и расправа над двумя или более лицами, совершённая группой. Однако коллегия присяжных признала Балихина невиновным.
Ранее в 2014 году Балихина уже приговорили к пожизненному заключению за расправу над восемью людьми, бандитизм, разбои и незаконный оборот оружия. После первого года отбывания наказания он стал давать показания о новых преступлениях.
Название банды связано с тем, что Балихин якобы приходил на преступления с букетом хризантем, в который прятал пистолет; участники группировки, по данным следствия, отличались особой жестокостью к жертвам.
