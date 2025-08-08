Жительница Уфы ослепла после выпитой чачи из Сочи
В Уфу с резкой потерей зрения доставили женщину, которая выпила домашний алкогольный напиток – чачу, приобретённую в Сочи. По данным регионального министерства здравоохранения, состояние пациентки оценивается как крайне тяжелое.
В ведомстве подчеркнули, что отравление метанолом было подтверждено лабораторно. Теперь ей проводится всё необходимое лечение.
В пробах изъятой алкогольной продукции, купленной на рынке в Адлере, обнаружены следы метанола – опасного ядовитого вещества, которое нередко становится причиной тяжелых отравлений и необратимых последствий для здоровья.
Правоохранительные органы арестовали двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу. Ведётся следствие.
Ранее в России уже фиксировались случаи массовых отравлений суррогатами алкоголя, что подчеркивает необходимость осторожности при покупке спиртных напитков вне официальной торговли.
