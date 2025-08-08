Жительница Уфы ослепла после выпитой чачи из Сочи

08 августа 2025, 15:46

Фото: iStock/globalmoments

В Уфу с резкой потерей зрения доставили женщину, которая выпила домашний алкогольный напиток – чачу, приобретённую в Сочи. По данным регионального министерства здравоохранения, состояние пациентки оценивается как крайне тяжелое.