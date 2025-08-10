Главарь этнической банды, устроивший одно из самых кровавых преступлений в современной России, всё ещё на свободе

10 августа 2025, 10:45

Главарь этнической банды Махмудов устроил пожар в Коми с 25 жертвами

Фото: iStock/grafoto

В обновлённом списке МВД России числятся 11 преступников, разыскиваемых за особо тяжкие преступления. Особое внимание уделяется главарю этнической банды из Ухты Фахрудину Махмудову, который совершил одно из самых кровавых преступлений в современной истории страны.