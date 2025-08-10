Главарь этнической банды, устроивший одно из самых кровавых преступлений в современной России, всё ещё на свободе
В обновлённом списке МВД России числятся 11 преступников, разыскиваемых за особо тяжкие преступления. Особое внимание уделяется главарю этнической банды из Ухты Фахрудину Махмудову, который совершил одно из самых кровавых преступлений в современной истории страны.
Махмудов родился в 1965 году в дагестанском селе Зизик, а позже переехал в Коми, где жил его брат Магомед. Там он поступил в индустриальный институт и начал формировать преступную группу из родственников и земляков. Начав с рэкета, структура постепенно расширяла влияние, устанавливая контроль над бизнесом в Ухте – от магазинов и ресторанов до промышленных предприятий.
К началу 2000-х годов Махмудов, как предполагается, попытался взять под контроль крупный торговый центр «Пассаж». После отказа владельца продать объект, по версии следствия, конфликт перерос в трагедию – в результате поджога погибли 25 человек. Двое исполнителей преступления получили пожизненные сроки, дав признательные показания. Махмудов и его брат Асрет были первоначально оправданы присяжными, но впоследствии скрылись и были объявлены в международный розыск.
В 2021 году они заочно получили относительно мягкие приговоры, однако после вмешательства прокуратуры дело было пересмотрено. В 2023 году братьям заочно назначили пожизненное заключение. МВД продолжает розыск Фахрудина Махмудова и обещает миллион рублей за достоверную информацию о его местонахождении.
