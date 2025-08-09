В Чебоксарах четверо детей получили тяжелые ожоги при возгорании автоприцепа
В Чебоксарах при возгорании автомобильного прицепа пострадали шесть человек, в том числе пять детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Инцидент произошел 8 августа на Марпосадском шоссе. Прицеп «ВАЗ-21102» загорелся во время движения. Внутри него находились канистры с бензином и оборудование для стрижки газона. Пассажиры попытались отсоединить горящий прицеп, в результате чего получили ожоги.
Четверо детей в тяжелом состоянии госпитализированы в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. Еще один ребенок проходит лечение в чебоксарской больнице. Пострадавшему при пожаре взрослому оказали помощь амбулаторно.
