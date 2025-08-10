«Коптевский маньяк» отсудил компенсацию за поздно доставленные в колонию сканворды
Пожизненно осуждённый за серию жестоких убийств Сергей Застынчану, более известный как «коптевский маньяк», добился в суде компенсации за несвоевременную доставку газет со сканвордами в исправительное учреждение. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документам, Застынчану оформил подписку на издание «Крот – Русские сканворды». Однако выпуски приходили с опозданием, что, по его мнению, нарушало его права как потребителя. Суд согласился с доводами осужденного и постановил взыскать с издательства компенсацию в размере 2 846 рублей, включая моральный вред.
Несмотря на пожизненное заключение за убийство четырёх женщин и разбойные нападения – приговор был вынесен в Москве в 2005 году – Застынчану продолжает активно использовать юридические механизмы для защиты своих прав в местах лишения свободы.
