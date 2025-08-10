«Коптевский маньяк» отсудил компенсацию за поздно доставленные в колонию сканворды

10 августа 2025, 10:19

«Коптевский маньяк» отсудил компенсацию за позднюю доставку сканвордов

Пожизненно осуждённый за серию жестоких убийств Сергей Застынчану, более известный как «коптевский маньяк», добился в суде компенсации за несвоевременную доставку газет со сканвордами в исправительное учреждение. Об этом сообщает РИА Новости.