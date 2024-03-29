Главаря банды террористов из «Крокуса» привезли в Красногорск для следственных действий

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Одного из фигурантов по делу о теракте в «Крокусе» привезли в Красногорск для следственных действий, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что следователями был задержан предполагаемый пособник террористов. По версии правоохранителей, именно он предоставил преступникам квартиру, в которой шло приготовление к теракту.
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