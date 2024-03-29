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Главаря банды террористов из «Крокуса» привезли в Красногорск для следственных действий

В Подмосковье ведут следствие с обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе»
29 марта 2024, 14:45
Фото: istockphoto / blinow61

Фото: istockphoto / blinow61

Одного из фигурантов по делу о теракте в «Крокусе» привезли в Красногорск для следственных действий, сообщает РИА Новости.

Речь идет о главаре банды, напавшей 22 марта на безоружных людей в концертном зале Подмосковья. В настоящее время с арестованным проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что следователями был задержан предполагаемый пособник террористов. По версии правоохранителей, именно он предоставил преступникам квартиру, в которой шло приготовление к теракту.

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#теракт
#террористы
#подмосковье
#следствие
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Стало известно имя девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле»
29 марта 2024, 16:17

Фото: istockphoto / shironosov

Девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» зовут Назримад Лутфуллои, рассказали РИА Новости в суде.
По делу о теракте арестованы 8 человек, 9 стал Назримад Лутфуллои.

Уточним, что четверо подозреваются в непосредственном исполнении, пятый арестованный сдавал им квартиру. Еще трое — Исроил Исломов и двое его сыновей Аминчон и Диловар. Последний является владельцем автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места совершения теракта..

Следственный комитет России просит арестовать Назримада Лутфуллои.

Напомним, что вечером 22 марта в Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. Мужчины с оружием забежали в помещение и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Они пытались скрыться с места преступления, их смогли задержать.

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#следственный комитет
#теракт
#террористы
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#здание
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На даче в Электрогорске нашли 18 кустов конопли и более 5 кг марихуаны
29 марта 2024, 16:05

Фото: iStock/panida wijitpanya

Запрещённые вещества обнаружили подмосковные полицейские на одной из дач в Электрогорске, по подозрению в распространении наркотиков задержаны две арендаторов дачного дома: жители Москвы 32 и 36 лет, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«На дачном участке полиция обнаружила 18 кустов конопли, а также полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что вещество является марихуаной, общая масса наркотика составила более пяти килограммов марихуаны», — говорится в сообщении.
Против задержанных завели уголовное до по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению».

На время следствия суд оставил задержанных под стражей.

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#электрогорск
#наркотики
#конопля
#полиция
#криминал
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В офисе криптобиржи, которая могла финансировать теракт в «Крокусе», проходит обыск
Shot: силовики нагрянули с обыском в офис криптобиржи в Москва Сити
29 марта 2024, 15:37

Фото: istock / Dzurag

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками в офис криптобиржи Beribit в Москва Сити. Об этом информирует Телеграм-канал Shot.
По данным издания, обыски проходят в башне Федерация — выламывают дверь на 52 этаже. По предварительным данным, организация может быть связана с финансированием из-за рубежа террористов, которые устроили теракт в «Крокус сити холле».

В настоящий момент сайт Beribit не функционирует.

Ранее в СКР сообщили, что террористы получали финансирование с территории Украины и в крипотвалюте.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 143 человека, количество пострадавших выросло до 382.

Ранее сообщалось, что Выживший в «Крокусе» обнаружил пулю в спине лишь на следующий день. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#москва
#скр
#теракт
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#террористы
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#крокус сити холл
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В Москве разыскивают сообщника террористов из «Крокуса»
29 марта 2024, 15:11

Фото: iStock/Dzurag

Столичная полиция разыскивает сообщника террористов, напавших на «Крокус сити холл». Ориентировки на ещё одного уроженца Таджикистана Масрура Шомардова появились у отделов МВД в Москве, передаёт MSK1.RU.
«Внимание, розыск: Шомардов Масрур Саидхонович, 07.08.2001 года рождения», — говорится в ориентировке.

В случае его обнаружения граждан призывают обратиться полицию по номерам «102», «112».

Шомардов жил в Подмосковье в городе Чехове. При этом он мог часто бывать в Подольске, где работал главарь террористической банды Шамсидин Фаридуни*.

Напомним, трагедия произошла 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли огонь по людям, после чего подожгли помещение.

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* внесен в список террористов и экстремистов в РФ
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Умер еще один пострадавший при теракте в «Крокусе»
Мурашко сообщил о скончавшемся в больнице россиянине, пострадавшем в «Крокусе»
29 марта 2024, 14:15

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В больнице скончался еще один пострадавший в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава Минздрава РФ Мурашко.
Он выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что врачи делали все возможное, чтобы сохранить раненому жизнь.

По его словам, на данный момент, 98 пострадавших выписаны из медицинских учреждений, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще 69 продолжают находиться в больницах. Общее количество погибших достигло 144 человек.

Прежде сообщалось, что еще девять человек задержаны по подозрению в причастности к массовому расстрелу людей в концертном зале Подмосковья.

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#теракт
#подмосковье
#погибший
#больница
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Подмосковный депутат получил семь лет колонии за выращивание марихуаны
29 марта 2024, 14:14

Фото: iStock/BrianAJackson

Члена Совета депутатов городского округа Протвино Александра Шаболду признали виновным в незаконном производстве наркотиков, суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.
«В ходе следствия полиция установила, что депутат Шаболда организовал в гараже теплицу по выращиванию марихуаны. При обыске там нашли расфасованные высушенные части конопли и удобрения для растений», — говорится в сообщении.
Сам Шаболда признался, что выращивал марихуану и распространял эти наркотики среди знакомых и друзей.

В настоящее время приговор Серпуховского городского суда в отношении Александра Шаболды вступил в законную силу.

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#наркотики
#суд
#протвино
#депутат
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В Бангкоке умер россиянин, впавший в кому в самолете «Аэрофлота»
Умер россиянин, впавший в кому во время ожидания вылета в самолете «Аэрофлота»
29 марта 2024, 12:51

Фото: istockphoto / Sitikka

Россиянин Сергей Напалков, впавший в кому на борту самолета «Аэрофлота» в Бангкоке во время ожидания вылета в Красноярск, передают РИА Новости.
Уточняется, что инцидент произошел в среду 27 марта. Спустя два дня состояние мужчины ухудшилось. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не смогли, сообщили собеседники агентства.

Пассажир скончался в одной из больниц таиландской столицы.

Напомним, что в среду самолет компании «Аэрофлот» не смог вылететь из Бангкока в Красноярск из-за неисправности. Долгое время самолет долго стоял на рулежной дорожке, при этом пассажиров не высаживали. Люди на борту рассказали, что внутри самолета нечем было дышать, кто-то начал терять сознание. Среди пострадавших был россиянин Сергей Напалков.

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#самолет
#врачи
#пассажир
#аэрофлот
#смерть
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Вор в законе Шакро Молодой вышел из колонии строгого режима по УДО
29 марта 2024, 12:37

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Шакро Молодой (настоящее имя Захарий Калашов) досрочно освободился из колонии строгого режима, где он провёл последние шесть лет своей жизни. Всего он был приговорён к 9 годам 10 месяцам. Об этом пишет Shot.
Из ИК-2 в посёлке Двубратский Усть-Лабинского района Краснодарского края вор в законе вышел из-за плохого состояния здоровья. Уточняется, что у Калашова появились серьезные проблемы со зрением на фоне сахарного диабета.

В 2018 году суд приговорил его к 9 годам 10 месяцам лишения свободы за вымогательство. Издание напоминает, что в 2015 году Шакро участвовал в перестрелке на Рочдельской улице в Москве, ставшей следствием вымогательства у владелицы кафе Elements. В 2016 году его смогли задержать.

По некоторым данным, Шакро Молодой стал лидером российского преступного сообщества в 2013 году после того, как умер вор в законе Дед Хасан. В начале 90-х годов из самых влиятельных криминальных авторитетов в России с начала 90-х годов.

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#суд
#кафе
#вор
#вымогательство
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Мигрант из Узбекистана поддержал теракт в «Крокусе»
Уроженца Узбекистана арестовали за высказывания в поддержку теракта в «Крокусе»
29 марта 2024, 12:19

Фото: iStock/Dzurag

Уроженец Узбекистана арестован на два месяца за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Рубцовского городского суда Алтайского края.
Мигрант озвучил свое мнение относительно трагических событий в подмосковном «Крокус Сити Холле» в одном из магазинов. Очевидцы сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

В Суде уточнили, что уроженец Узбекистана одобрил теракт и поддержал действия преступников, которые совершили расправу над безоружными людьми.

В отношении мигранта возбуждено уголовное дело. После исчисления срока ареста, ему будет предъявлено обвинение.

Прежде сообщалось, что Южнокорейская газета извинилась за публикацию карикатуры на теракт в «Крокусе».

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#мигрант
#уголовное обвинение
#теракт
#крокус сити холл
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