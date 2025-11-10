Главе компании грозит 12 лет колонии за поставку бракованных бронежилетов МО РФ
В Москве прокурор потребовал 12 лет колонии для генерального директора компании ГК «Пикет» Андрея Есипова по делу о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается, дело рассматривается в особом порядке, поскольку Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
По версии следствия, при выполнении контракта на изготовление и поставку 20 тысяч бронежилетов похищено около двух миллиардов рублей. При этом продукция не соответствовала установленным требованиям.
Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в период мобилизации, смягчающими — активное содействие следствию и наличие несовершеннолетних детей. К материалам дела приобщён иск Министерства обороны о возмещении ущерба на сумму 2,4 миллиарда рублей.
