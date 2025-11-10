Главе компании грозит 12 лет колонии за поставку бракованных бронежилетов МО РФ

10 ноября 2025, 17:54

Фото: iStock/Josiah S

В Москве прокурор потребовал 12 лет колонии для генерального директора компании ГК «Пикет» Андрея Есипова по делу о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны. Об этом сообщает РИА Новости.