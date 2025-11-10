Мигрант шесть дней держал в плену женщину, истязал её и многократно насиловал

10 ноября 2025, 17:49

В Испании полиция освободила женщину, которую шесть дней удерживали и пытали

Фото: Istock/Paul Gorvett

В Испании мужчина шесть дней удерживал женщину в плену и подвергал её пыткам. Подруга пострадавшей привела её в квартиру к захватчику, сообщает издание El Caso.