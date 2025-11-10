Достижения.рф

Мигрант шесть дней держал в плену женщину, истязал её и многократно насиловал

В Испании полиция освободила женщину, которую шесть дней удерживали и пытали
Фото: Istock/Paul Gorvett

В Испании мужчина шесть дней удерживал женщину в плену и подвергал её пыткам. Подруга пострадавшей привела её в квартиру к захватчику, сообщает издание El Caso.



В помещении находились две женщины, двое алжирцев и испанец. Все они употребляли наркотики. Когда 50-летняя женщина попыталась уйти, хозяин квартиры ударил её, оттащил в спальню, связал кабельными стяжками и заткнул рот кляпом.

Мужчина отрезал женщине волосы и несколько раз прижёг ей кожу паяльной лампой. Гости видели эти мучения, но не вмешались. На следующий день хозяин квартиры несколько раз изнасиловал пострадавшую и продолжал удерживать её.

Через несколько дней в жилище пришла другая женщина, которая вызвала полицию, услышав жалобы пленницы. Выяснилось, что подозреваемый уже находился под стражей. Полиция задержала троих мужчин, которые помогали удерживать женщину.

Ольга Щелокова

