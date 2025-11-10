В Омской области мужчина предстанет перед судом за расправу в прямом эфире
В Омской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в расправе над знакомым, которую он транслировал в интернете. Об этом сообщает «Лента.ру».
По версии следствия, ночью 14 ноября 2024 года обвиняемый вместе с двумя знакомыми распивал алкоголь в цехе деревообрабатывающего предприятия. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из участников стал избивать третьего — руками, ногами и острым предметом. Подсудимый при этом снимал происходящее на телефон, выкладывал видео в Telegram и сам участвовал в избиении, нанося пострадавшему удары ногами по голове.
Потерпевшего доставили в больницу, где он спустя две недели скончался, не приходя в сознание.
Дело возбуждено по статье 105 УК РФ — «убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, с публичной демонстрацией, в том числе в сети интернет». Подсудимый частично признал вину. Мать погибшего потребовала миллион рублей компенсации морального вреда. Суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей.
