Главы Азербайджана и Таджикистана осудили атаки террористов в Дагестане

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям погибших в теракте в Дагестане, сообщила пресс-служба Азербайджана.
«Мы категорически осуждаем эти жестокие преступления и поддерживаем усилия в борьбе с терроризмом», — отметил Алиев.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также выразил свои соболезнования. В своей телеграмме он подчеркнул, что Душанбе на протяжении 30 лет ведет борьбу с терроризмом и осуждает насилие в Дагестане.
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