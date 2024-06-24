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Подозреваемые в убийстве на границе с Абхазией задержаны

РИА: задержаны подозреваемые в перестрелке на границе с Россией
24 июня 2024, 11:52
Фото: IStock/artolympic

Фото: IStock/artolympic

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в перестрелке на КПП «Псоу» на границе с Россией, сообщили агентству РИА Новости в прокуратуре республики.
Согласно данным ведомства, в результате инцидента пострадали трое граждан Абхазии, среди которых одна несовершеннолетняя, при этом один случайный прохожий погиб.

Прокуратура возбудила дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия. На данный момент подозреваемые задержаны сотрудниками полиции, их личности устанавливаются.



Глава МВД Абхазии Роберт Киут отметил, что все участники конфликта — граждане Абхазии.

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Один из боевиков теракта в Дагестане мог состоять в «Справедливой России»
Осторожно, новости: участник теракта в Дагестане состоял в «Справедливой России»
24 июня 2024, 12:39

Фото: IStock/zabelin

Один из боевиков, участвовавших в теракте в Дагестане, занимал должность председателя совета отделения «Справедливой России» в Сергокалинском районе, сообщает в своем Телеграм-канале "Осторожно, новости".
«В последнее время, по нашим данным, он занимался продажей и обслуживанием платежных терминалов», — пишут в медиа.

36-летний Али Закаригаев возглавлял отделение СРЗП в Сергокалинском районе. Накануне он участвовал в нападении на Дербент и был ликвидирован в результате спецоперации силовых служб.

Ранее из СМИ стало известно об участии в теракте сыновей главы района Магомеда Омарова. Он признался, что несколько лет знал о радикальных убеждениях своих детей и о том, что они являются последователями ваххабизма. При этом сам он, с его слов, не поддерживает радикальные идеи и давно не разговаривал с сыновьями, сообщает Телеграм-канал Baza.

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Появилось видео из храма в Дербенте, на который напали террористы
24 июня 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Chalabala

Появились кадры нападения на православный храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, снятые во время атаки группы террористов. Видео было опубликовано в Telegram-канале Shot.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщило РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.



Возбуждены уголовные дела по факту терактов. По последним данным, более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц, включая священника РПЦ, стали жертвами этих атак. В регионе объявлены дни траура 24, 25 и 26 июня.

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#обстрел
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В Южной Корее более 20 человек погибло в результате пожара на заводе - видео
Yonhap: число жертв пожара на южнокорейском заводе превысило 20 человек
24 июня 2024, 12:15

Фото: IStock/Bilanol

В Южной Корее пожар на заводе по производству литиевых батарей унес жизни более 20 человек, сообщает Yonhap со ссылкой на экстренные службы.
Видео/Ura.ru

Пожар начался на предприятии около 10:30 по местному времени (4:30 по мск) в результате взрыва. В течении ближайших нескольких часов пожарные выехали на место происшествия и справились с огнем. Как отметила служба, тушение пожара сильно затрудняло распространение огня с одного склада аккумуляторов на другой. Всего на заводе их более 35 тысяч. О причинах взрыва не уточняется.

Среди погибших, предположительно, есть иностранцы, в том числе граждане Китая.

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Главы Азербайджана и Таджикистана осудили атаки террористов в Дагестане
24 июня 2024, 12:06

Фото: kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям погибших в теракте в Дагестане, сообщила пресс-служба Азербайджана.
«Мы категорически осуждаем эти жестокие преступления и поддерживаем усилия в борьбе с терроризмом», — отметил Алиев.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также выразил свои соболезнования. В своей телеграмме он подчеркнул, что Душанбе на протяжении 30 лет ведет борьбу с терроризмом и осуждает насилие в Дагестане.

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#дагестан
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СБУ заявила о задержании пограничника, подозреваемого в шпионаже в пользу России
24 июня 2024, 11:58

Фото: iStock/alzay

Служба безопасности Украины в Telegram-канале сообщила о задержании пограничника, которого подозревают в шпионаже в пользу России.
Отмечается, что подозреваемый занимался шпионажем для РФ на украинско-белорусской границе. По данным СБУ, шпионом оказался завербованный российской спецслужбой контрактник, он же занимал должность руководителя отделения местного пограничного отряда.

Уточняется, что мужчина устанавливал локации укрепрайонов и ориентировочную численность ВСУ, обороняющих границу с Белоруссией. Обвиняемый также пытался передать координаты складов с вооружением и боеприпасами украинской армии, добавили в ведомстве.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ в Симферополе задержала старшего следователя министерства внутренних дел Крыма, который был агентом Службы безопасности Украины.

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#сбу
#шпион
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Названа причина задержания основателя «Русских фондов» Сергея Васильева
«Ъ»: бизнесменов Новицкого и Васильева подозревают в хищении 8,8 млрд рублей
24 июня 2024, 11:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Совладельца инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева задержали 22 июня в качестве подозреваемого по делу экс-замгендиректора «Фосагро» Евгения Новицкого. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов подозревают Васильева в причастности к мошенничеству в особо крупном размере в процессе совершения сделки по продаже негосударственного пенсионного фонда «Первый национальный пенсионный». Как сообщает следствие, в результате было украдено 3 миллиарда рублей.

Уточняется, что общая сумма ущерба составляет 8,8 миллиарда рублей.

Напомним, в субботу, 22 июня, Тверской районный суд Москвы отправил Новицкого под домашний арест на срок до 20 августа.

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#деньги
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В Румынии четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе
В Румынии директор и три работника завода погибли после падения в отстойник
24 июня 2024, 11:31

Фото: iStock/Wirestock

В румынском городе Ибэнешть на молокозаводе произошла трагедия: четверо человек погибли, упав в отстойник, включая директора Раду Тудосе, сообщила пресс-служба инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Ботошань.
На место прибыли пять спасательных бригад. В отстойник упали двое работников, администратор и директор завода. Спасатели извлекли пострадавших и передали их медицинским бригадам.

«Четверо человек в возрасте от 47 до 56 лет были извлечены и переданы врачам. Один пострадавший был в сознании и доставлен в больницу», — говорится в сообщении.
Администратора завода доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось. Директора Тудосе планировали отправить в больницу Яссы на вертолете, но он также скончался.

Полиция расследует причины и обстоятельства происшествия.

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Ушла из жизни легендарная теннисистка Анна Дмитриева
Юрий Рост: чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева ушла из жизни
24 июня 2024, 11:30

Фото: РИА Новости/Виталий Савельев

На 84-м году жизни скончалась 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева, сообщил в своем Телеграм-канале актер и журналист Юрий Рост.
«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек», — написал он.
О причинах смерти не уточняется.

Анна Дмитриева являлась заслуженным мастером спорта СССР по теннису, а позднее продолжила карьеру в качестве спортивного комментатора и журналиста. Несмотря на занятость в спорте, она получила высшее образование на кафедре французской филологии МГУ им. и М. В. Ломоносова.

Ранее сообщалось о смерти замглавреда агентства «Москва» Александра Малютина. Ему было 60 лет.

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Жена убитого террористами в Дербенте священника рассказала о нападении
РЕН ТВ: напавшие на храм в Дербенте сначала убили охрану
24 июня 2024, 11:28

Фото РИА Новости/РИА Новости

Вооруженные террористы, напавшие на храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, сначала убили охрану, а затем застрелили священника отца Николая. Об этом пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на супругу погибшего.
«Заскочили. Убили охрану. Потом заскочили в дом. Выстрелили в батюшку. Подожгли дом. Потом зашли, подожгли церковь», – рассказала она.

Женщина отметила, что пожилой священник после инсульта еле ходил.

«Поэтому он никого не спасал. И прихожан уже в это время не было вообще», – объяснила Котельникова.

Она добавила, что у преступников, которые совершили это чудовищное нападение, не могло быть личных мотивов. По ее словам, отца Николая все уважали и хорошо к нему относились.

Напомним, что вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан. Они обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Планировали они свои действия около месяца, начиная с середины мая. Пять участников вооруженных нападений в Дагестане ликвидированы силовиками. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

Настоятель дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы, Николай Котельников, был первой и главной целью террористов — его фотография была закреплена в их чате. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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