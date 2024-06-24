Подозреваемые в убийстве на границе с Абхазией задержаны

Фото: IStock/artolympic
Правоохранительные органы задержали подозреваемых в перестрелке на КПП «Псоу» на границе с Россией, сообщили агентству РИА Новости в прокуратуре республики.
Согласно данным ведомства, в результате инцидента пострадали трое граждан Абхазии, среди которых одна несовершеннолетняя, при этом один случайный прохожий погиб.
Прокуратура возбудила дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия. На данный момент подозреваемые задержаны сотрудниками полиции, их личности устанавливаются.
Глава МВД Абхазии Роберт Киут отметил, что все участники конфликта — граждане Абхазии.
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Прокуратура возбудила дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия. На данный момент подозреваемые задержаны сотрудниками полиции, их личности устанавливаются.
Глава МВД Абхазии Роберт Киут отметил, что все участники конфликта — граждане Абхазии.
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Олег Дикий