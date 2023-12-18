Столичного экс-полицейского приговорили к 3,5 года за попытку выманить 10 млн руб

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Суд приговорил бывшего сотрудника полиции Москвы к 3,5 годам колонии общего режима за попытку выманить 10 миллионов рублей у клиента ювелирного дома Дарьи Спиридоновой, которая проходит обвиняемой в аферах на 350 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего старшего оперуполномоченного УВД одного из административных округов столицы Станислава Асютина. Он осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество…)», - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, ближайшие 3,5 года Асютин проведет в колонии общего режима. Под стражу его взяли в зале суда.
Напомним, 8 февраля была задержана владелица Darvol Дарья Спиридонова.
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