Главный редактор «Базы» Глеб Трифонов арестован до 20 сентября
Главный редактор издания «База» Глеб Трифонов находится под арестом до 20 сентября, об этом сообщает само СМИ.
Журналист и его адвокат утверждают, что право на защиту Трифонова было нарушено, а допросы, вопреки закону, проводились в ночное время. Так, Глеб Трифонов был задержан утром 22 июля в 8:30, однако протокол задержания оформили около 23 часов ночи.
Адвокат Алексей Михальчик заявил об отсутствии доказательств и свидетелей, подтверждающих взаимодействие журналиста с сотрудниками правоохранительных органов. Защита утверждает, что публикации Трифонова связаны с поздними первоисточниками и Telegram-ботами, что является нормальной практикой журналистики. Обвиняемый не признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.
Напомним, в редакцию «Базы» с обысками пришли полицейские. Речь может идти о возбуждении уголовного дела в одном из российских регионов. Также журналисты «Базы» остались без связи после обыска.
Читайте также: