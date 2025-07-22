«Начал целовать и хватать за грудь»: Мужчина попытался изнасиловать двух малолетних сестёр

22 июля 2025, 16:40

В Казахстане мужчина попытался изнасиловать 12-летнюю девочку и её двухлетнюю сестру

Фото: Istock/DoloresGiraldez

В столице Республики Казахстан мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух несовершеннолетних сестёр и попытался их изнасиловать. Об этом сообщила глава фонда «Не молчи.кз» Динара Смаилова в своём Telegram-канале.