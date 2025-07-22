«Начал целовать и хватать за грудь»: Мужчина попытался изнасиловать двух малолетних сестёр
В столице Республики Казахстан мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух несовершеннолетних сестёр и попытался их изнасиловать. Об этом сообщила глава фонда «Не молчи.кз» Динара Смаилова в своём Telegram-канале.
По предоставленной информации, две девочки в возрасте 12 и 2 лет возвращались из магазина. Но когда дети уже были рядом с домом, к ним начал приставать неизвестный мужчина. Он принялся тянуть старшую девочку за руку, а затем стал целовать её в шею и хватать за грудь. Двухлетнюю малышку он тоже пытался целовать, но её сестра дала отпор, после чего он повалил детей на землю.
Старшая девочка смогла вырваться и вместе с младшей сестрой убежала от преследователя. Преступник попытался скрыться, но был захвачен тремя соседями, услышавшими крики. Нападавшего удерживали до приезда сотрудников полиции, которые его задержали. Мужчине назначили административный арест на 15 суток.
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