Неизвестный выстрелил в рот школьнице из травматики в Петербурге, она в больнице

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Неизвестный стрелял в рот школьнице из травматики в Северной столице, передает телеканал РЕН-ТВ. Уточняется, что все случилось накануне в пятницу, 27 сентября, днем в районе улицы Олеко Дундича.
«В больнице заявили, что девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Ее доставили с инородным телом в глотке и ушибом мягкого нёба», — сообщил источник журналистам.Прочие обстоятельства инцидента неизвестны. Ранее сообщалось, что в США в штате Огайо у кота отобрали гранату. Животное обнаружило «игрушку» в полуподвале дома при ремонте.
Хозяева вызвали полицейских, а те — саперов. Каким образом граната оказалась в доме не уточнялось.
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Никита Кротов