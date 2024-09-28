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Свидетели подтвердили, что экс-мэр Сочи Копайгородский причастен к преступлению

28 сентября 2024, 13:08
Фото: Пресс-служба Мещанского суда

Фото: Пресс-служба Мещанского суда

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский причастен к инкриминируемому ему преступлению, что подтверждается свидетелями, пишет РИА Новости. Фигуранту вменяют хищение двух участков земли, чья стоимость составляет 3,7 миллиона рублей.
«…Подтверждается представленными суду материалами, а именно показаниями свидетелей, результатами ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия — прим. ред.), а также иными представленными в обосновании заявленного ходатайства процессуальными документами», — гласят материалы дела.
Сторона защиты заявляла о непризнании вины Копайгородским. По словам адвоката Павла Зайцева, в ходатайстве следователей перед судебным разбирательством говорится, что фигуранта взяли в связи с указанием на него очевидцами, как на лицо, которое совершило преступление.



«Однако показаний таких лиц в суд не предоставлено, в ходатайстве следователя они также не указаны», — пояснил адвокат.
Копайгородскому вменяют статью о присвоении и растрате.

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