Свидетели подтвердили, что экс-мэр Сочи Копайгородский причастен к преступлению

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Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский причастен к инкриминируемому ему преступлению, что подтверждается свидетелями, пишет РИА Новости. Фигуранту вменяют хищение двух участков земли, чья стоимость составляет 3,7 миллиона рублей.