СК не нашел следов взрывчатки на месте ЧП на АЗС в Дагестане

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Следов взрывчатых веществ на месте ЧП на заправке в Дагестане, предварительно, не обнаружено. Об этом сообщило СК России в Telegram-канале.
Уточняется, что были назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших. Согласно информации ведомства, по уголовному делу была создана следственная группа.
Число жертв взрыва, по данным МЧС России, увеличилось до 13.
Напомним, 27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. Согласно предварительной информации, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте ЧП начался пожар, площадь которого превысила 500 квадратных метров.
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Число жертв взрыва, по данным МЧС России, увеличилось до 13.
Напомним, 27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. Согласно предварительной информации, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте ЧП начался пожар, площадь которого превысила 500 квадратных метров.
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Екатерина Коршунова