Главный тренер баскетбольного клуба «Динамо» разбился на гидроцикле

28 июля 2026, 03:42

Президент и главный тренер БК «Динамо» Эдуард Сандлер погиб в аварии

Эдуард Сандлер (Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Во Владивостоке погиб президент и главный тренер приморского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер. Об этом проинформировало дальневосточное издание VladNews.