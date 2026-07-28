Главный тренер баскетбольного клуба «Динамо» разбился на гидроцикле
Во Владивостоке погиб президент и главный тренер приморского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер. Об этом проинформировало дальневосточное издание VladNews.
Как сообщает источник, произошла авария с гидроциклом, которым управлял Сандлер. По предварительной информации, транспортное средство либо врезалось в дамбу, либо налетело на камни. Тренер скончался ещё до того, как на место прибыла бригада скорой помощи.
Сандлер начал тренерский путь в 2014 году в команде «Спартак‑Приморье». Уже в первом сезоне он добился заметных успехов: вывел команду, стартовавшую с восьмого места, в плей‑офф, а затем завоевал с ней серебряные медали Суперлиги и бронзовые — Кубка России. В 2023 году Сандлер встал во главе «Динамо», а в сезоне 2023/2024 привёл клуб к первому в его истории чемпионству в Суперлиге.
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