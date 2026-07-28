Достижения.рф

Девочку эвакуировали из горящей квартиры в Петербурге

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар. Возгорание зафиксировали в двухкомнатной квартире на Колокольном переулке, сообщили в пресс‑службе ГУ МЧС по региону.



Огонь успел распространиться на площади 60 кв. метров и полностью уничтожить обстановку в помещении. Спасатели потушили пламя примерно за 30 минут. В ликвидации пожара участвовали 14 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

Спасатели эвакуировали из опасной зоны девочку. Информация о её состоянии в настоящий момент отсутствует.

Ранее в Барнауле огонь охватил помещение местного кинотеатра. В момент происшествия он не работал, поэтому жертв удалось избежать.

Александр Огарёв

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